Der deutsche Leichtathletik-Verbandschef Jürgen Kessing wird vier weitere Jahre im Council des europäischen Verbandes (EAA) bleiben. Vor zwei Jahren war der 66 Jahre alte SPD-Politiker nach dem Tod des deutschen Sportfunktionärs Frank Hensel als interimsmäßiges Mitglied ins Führungsgremium des Dachverbandes aufgenommen worden.

Beim EAA-Kongress am Samstag in Belgrad ist zudem der Bulgare Dobromir Karamarinow im Amt bestätigt worden. Erstmals in der Geschichte des Dachverbandes haben sich bei der Wahl der drei Vizepräsidenten neben dem Franzosen Jean Garcia in Cherry Alexander (Großbritannien) und Karin Grute Movin (Schweden) zwei Frauen durchsetzt.

