Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben im Eurocup gegen einen direkten Konkurrenten um das Weiterkommen in der Gruppe A gewonnen. Der Bundesligist fügte dem litauischen Club Lietkabelis Panevezys am Mittwochabend durch das 78:69 (43:38) die vierte Niederlage nacheinander in diesem Wettbewerb zu. Damit haben die Ulmer, die das Hinspiel mit 76:80 verloren hatten, nach elf Spieltagen sechs Siege und fünf Niederlagen auf dem Konto.