Unbekannte haben in Lörrach eine Betonplatte auf die Schienen der Wiesentalbahn gelegt. Ein Lokführer meldete den Vorfall am Donnerstag. Er habe die Platte trotz eingeleiteter Notbremsung überfahren, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Zug entstand ein geringer Sachschaden. Reisende wurden bei der Bremsung nicht verletzt. Die Strecke musste für 60 Minuten gesperrt werden.