Beim Brand eines Gebäudes der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft in Schliengen (Landkreis Lörrach) ist nach ersten Schätzungen ein Millionenschaden entstanden. Das Feuer brach aus bislang unklarer Ursache in der Nacht zum Dienstag aus, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte. Das Gebäude wurde laut Polizei stark beschädigt.