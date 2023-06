Kurz vor Mitternacht steht ein Hangar mit mehreren Flugzeugen eines Luftsportvereins in Flammen. Mehrere Feuerwehren rücken aus und bekämpfen das Feuer. Was ist passiert?

Eine Lagerhalle mit mehreren Flugzeugen ist in Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) in Flammen gestanden - der entstandene Schaden geht in die Millionenhöhe. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte, macht man aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine Angaben zur Brandursache.

Der Brand brach am späten Sonntagabend in einem Hangar eines Hockenheimer Luftsportvereins aus, wie ein Feuerwehrsprecher vor Ort sagte. Das Feuer griff dabei auf das Dach über, wodurch die Lagerhalle in Vollbrand stand. Etwa zehn Flugzeuge sind den Angaben nach in dem Gebäude gewesen und wurden durch das Feuer vermutlich zerstört.

Mehrere Feuerwehren waren im Einsatz und führten unter anderem Schadstoffmessungen durch. Bis zum Morgen war das Feuer nach Polizeiangaben gelöscht. Teile des Daches seien eingestürzt. Die Einsatzkräfte überwachten am Morgen noch die Glutnester. Verletzte gab es den Angaben nach keine.

