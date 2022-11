Der erste Abschluss in der Elektro- und Metallindustrie ist nach Auffassung von Gesamtmetall-Chef Stefan Wolf ein "kräftiger Vorschuss" auf den künftigen Aufschwung. Es sei ein teurer Abschluss, teilte Wolf am frühen Freitagmorgen in Ludwigsburg mit. Nun könne man sich auf die Arbeit konzentrieren. "Wir kommen schließlich nur zusammen nach vorn."