Die Lokführergewerkschaft GDL hat weitere Arbeitskampfmaßnahmen bei der landeseigenen Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) und der SWEG Bahn Stuttgart GmbH (SBS) in Aussicht gestellt. Bei einer Urabstimmung habe es eine Zustimmung von 95,3 Prozent für weitere Streiks gegeben, teilte die GDL am Mittwoch auf ihrer Internetseite mit. Rund 70 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder beteiligten sich demnach an dem Votum. Die Urabstimmung hatte am 23. September begonnen.