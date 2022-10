Bei einem Zusammenstoß zweier Autos zwischen Markgröningen und Schwieberdingen (Landkreis Ludwigsburg) ist eine 50-Jährige schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wendete die Frau am Freitagabend auf der Landstraße, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Ein 34-jähriger Autofahrer wollte den Angaben zufolge im selben Moment überholen. Die Autos stießen seitlich zusammen, der Wagen der 50-Jährigen wurde in den Grünstreifen geschleudert und die Frau im Auto eingeklemmt. Sie wurde von der Feuerwehr befreit und anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 22.000 Euro. Die L1140 war für zwei Stunden gesperrt.