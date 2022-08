Bei einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen sind drei Menschen verletzt worden. Ein Muldenkipper-Fahrer war auf die Bundesstraße 10 bei Vaihingen an der Enz (Kreis Ludwigsburg) abgebogen und übersah die an einer roten Ampel stehenden Fahrzeuge, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.