Eine Autofahrerin ist im Kreis Ludwigsburg in ein Wasserrohr gekracht, aus dem anschließend eine drei Meter hohe Fontäne schoss. Die Sicht der 43-Jährigen war wohl durch Baustaub eingeschränkt, so dass sie ein Warnschild in Schwieberdingen übersah, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte.