Das automatische Notrufsystem eines Autos hat Rettungskräfte zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten in Ludwigsburg geführt. Der 33-Jährige war zuvor am Sonntag mit seinem Wagen gegen zwei Straßenlaternen gefahren, wie die Polizei mitteilte. Anschließend überschlug sich das Auto, rutschte über Verkehrsinseln und prallte dann gegen eine Werbetafel. Daraufhin wurde das sogenannte eCall System ausgelöst und alarmierte so die Einsatzkräfte. Der 33-Jährige sei vermutlich nicht in der Lage gewesen, den Notruf selbst zu wählen, sagte eine Polizeisprecherin.