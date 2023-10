Der frühere Box-Weltmeister Felix Sturm tritt am 2. Dezember in Ludwigsburg erneut zu einem Kampf gegen Sükrü Altay an. Das teilte das Management des 44-Jährigen am Montag mit. Beide standen sich bereits im Februar in Stuttgart gegenüber. Sturm besiegte den im Allgäu lebenden Türken Altay damals nach Punkten, konnte dabei aber nicht überzeugen. Seine sportliche Glanzzeit hat der Leverkusener ohnehin hinter sich. Im März 2022 hatte er in Dortmund einen WM-Ausscheidungskampf gegen den Ungarn Istvan Szili verloren, anschließend war bereits über sein Karriereende spekuliert worden.