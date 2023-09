Bei einem Auffahrunfall bei Bönnigheim (Landkreis Ludwigsburg) sind am Samstag fünf Menschen verletzt worden. Ein 30 Jahre alte Autofahrerin wollte von einer Landstraße links abbiegen, als ihr eine 21-Jährige mit ihrem Wagen hinten auffuhr, wie die Polizei in Ludwigsburg am Abend mitteilte. Das Auto der 30-Jährigen wurde dabei auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Wagen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf fast 60.000 Euro.