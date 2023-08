Ein zunächst unbekannter Mann hat mit einer mutmaßlichen Schusswaffe eine Tankstelle in Ludwigsburg überfallen. Der Mann habe die 20-jährige Kassiererin am Samstagabend mit der Waffe bedroht und Bargeld verlangt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Anschließend flüchtete der Täter mit mehreren Hundert Euro mit einem Auto. Die Kripo ermittelt nun und bittet um Hinweise.