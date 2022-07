Bei einem Auffahrunfall in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) ist ein Mann schwer verletzt worden. Der 81-Jährige fuhr aus zunächst ungeklärter Ursache ungebremst auf ein an einer Ampel haltendes Auto auf, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Rettungskräfte brachten den Mann am Freitagnachmittag in ein Krankenhaus. Die ebenfalls 81 Jahre alte Fahrerin des anderen Autos blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 18.000 Euro.