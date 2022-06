Eine Frau ist auf einem Stadtfest im Kreis Ludwigsburg aus einem Fahrgeschäft geschleudert und schwer verletzt worden. Die 55-Jährige sei am Dienstagabend zusammen mit ihrer 20 Jahre alten Tochter auf dem Fest in Vaihingen an der Enz in ein Karussell gestiegen, teilte eine Sprecherin der Polizei am Mittwoch mit. Kurz nach Beginn der Fahrt habe sich aus noch unklaren Gründen der Sicherheitsbügel der beiden Frauen gelöst. Die Tochter habe sich noch festhalten können, doch die Mutter sei aufgrund der Fliehkraft aus der Gondel geschleudert worden. Das Fahrgeschäft wurde sofort gestoppt und die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.