Fünf Kommunen wollen einem Zeitungsbericht zufolge eine Klage beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg gegen die neue Route für Abflüge vom Stuttgarter Flughafen in Richtung Süden auf den Weg bringen. Die neue Strecke soll vom 23. Februar an ein- bis zweimal pro Stunde geflogen werden, wie "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" (Freitag) berichteten. Den Klägern Nürtingen, Wolfschlugen und Aichtal schließen sich nun auch die Gemeinden Denkendorf und Neuhausen an. Alle Orte liegen im Kreis Esslingen.