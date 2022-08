Ein Gebäudebrand in Wertheim hat am Dienstagnachmittag einen Schaden von mindestens 250.000 Euro angerichtet. Das Feuer war in einem angrenzenden Gartenhaus ausgebrochen, in dem sich auch Gasflaschen befanden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Diese seien explodiert und das Feuer sei auf das Mehrzweckgebäude übergesprungen.