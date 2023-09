Ein Fahrradfahrer ist auf einem steilen Radweg in Wertheim (Main-Tauber-Kreis) gestürzt und hat sich dabei mehrfach überschlagen. Wegen schwerer Verletzungen unter anderem im Bereich der Wirbelsäule brachte ein Hubschrauber den 54-Jährigen in eine Klinik, wie ein Polizeisprecher am Samstag sagte.