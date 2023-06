Nach der Verhaftung eines mutmaßlichen Brandstifters in Tauberbischofsheim (Main-Tauber-Kreis) geht die Polizei derzeit nicht von weiteren Taten des 32-Jährigen in der Region aus. "Uns sind keine weiteren Brände bekannt, die nach demselben Modus Operandi gelegt worden sind", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage am Freitag. Der Mann war am Freitagabend vergangener Woche und in der Nähe mehrerer Brandherde in einem Waldgebiet ertappt worden. Nach Polizeiangaben hatte er Feuerzeuge mit dabei - und keine plausible Erklärung dafür. In der Wohnung des mutmaßlichen Zündlers seien Ermittler auf weitere mögliche Beweise gestoßen. Dem Mann werde vorgeworfen, acht Brände gelegt zu haben.