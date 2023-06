Ausgerechnet auf der Tartanbahn einer Sportanlage in Mannheim ist der Ausflug einer Schildkröte jäh zu Ende gegangen. Ein Polizeistreife brachte das ausgebüxte Reptil zurück in den Luisenpark, der mitsamt seiner Tiere auch Teil der aktuellen Bundesgartenschau (Buga) ist. Dort sei die etwa 30 Zentimeter große Wasserschildkröte den Erkenntnissen nach aus einem umzäunten Bereich ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag.