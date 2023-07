Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Straßenbahn in Mannheim ist ein hoher Sachschaden entstanden. Eine 25 Jahre alte Autofahrerin soll die Bahn am späten Freitagabend beim Linksabbiegen übersehen haben, ehe es zur Kollision kam, wie die Polizei in Mannheim in der Nacht zum Samstag mitteilte. Die Frau kam in ein Krankenhaus, wurde aber nicht schwerer verletzt, hieß es. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 70.000 Euro.