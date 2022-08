Ein Mann hat versucht, in Mannheim einen Streit zwischen Jugendlichen zu schlichten und ist zusammengeschlagen worden. Der 53-Jährige hatte die Polizei gerufen, nachdem er bei seinem Schlichtungsversuch am Freitag zunächst verbal angegangen worden war, wie die Polizei am Samstag mitteilte.Die Jugendlichen schlugen ihn, schubsten ihn zu Boden und traten auf seinen Kopf ein. Die Gruppe konnte sich noch vor dem Eintreffen der Polizei entfernen und stahl zuvor noch das Handy des Mannes. Das Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf. Ein weiterer Mann, der nach Angaben der Polizei ebenfalls schlichten wollte, wurde durch die Jugendlichen angegriffen und am Ellenbogen verletzt.