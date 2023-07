Leichte Verletzungen hat sich der Pilot eines Ultraleichtfliegers zugezogen, nachdem er in Mannheim bei der Landung von der Rollbahn abgekommen ist. Sein Flugzeug kam am Donnerstagabend an einer Böschung zum Stehen, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Der Mann habe die Maschine aber selbstständig verlassen können und sei nur leicht verletzt worden. Zur Unfallursache gibt es bisher keine Erkenntnisse.