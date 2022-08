Bei einer Auseinandersetzung sind in der Nacht zum Montag zwei Männer in Mannheim verletzt worden - möglicherweise durch Messerstiche. In den Vorfall seien mehrere Menschen verwickelt gewesen, teilte die Polizei mit. Die genauen Hintergründe der Tat seien Angaben zufolge noch unklar. Die beiden Männer wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.