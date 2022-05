Ein Streit während der Fahrt und der Alkoholeinfluss des Fahrers haben nach Erkenntnissen der Polizei zu einem Verkehrsunfall in Mannheim geführt. Ein 21 Jahre alter Fahrer war mit seiner 17 Jahre alten Beifahrerin in der Nacht zum Samstag während der Fahrt in Streit geraten. Nach Auskunft der Polizei vom Montag schlug die junge Frau dem Fahrer zweimal ins Gesicht, worauf dieser die Kontrolle über das Auto verloren haben soll. Der Wagen kollidierte mit einem geparkten Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das stehende Fahrzeug auf ein weiteres Auto geschoben.