Zwei Katzen sind nach einem Wohnungsbrand in Mannheim tot geborgen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brachen die Flammen am Mittwochabend in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses aus. Menschen wurden nicht verletzt. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. «Es entstand allerdings ein größerer Sachschaden», heißt es weiter.