Der Maschinenbauer Dürr erwartet für das laufende Jahr Zuwächse bei Umsatz und Profitabilität. So sollen die Erlöse 2023 dank eines robusten Auftragspolsters auf 4,5 bis 4,8 Milliarden Euro steigen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) mit. Im Vorjahr hatte der Umsatz um 22 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro zugelegt. Die bereinigte operative Ergebnismarge sieht das Unternehmen 2023 deutlich höher - sie soll sich von 5,4 Prozent auf 6,0 bis 7,0 Prozent verbessern. Im Vorjahr war sie noch leicht rückläufig gewesen.