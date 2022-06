Die Stuttgarter Zeitung Verlagsgesellschaft reduziert ihre Standorte für das Druckgeschäft in der Region. Statt wie bisher in Stuttgart und Esslingen soll künftig nur noch in Esslingen gedruckt werden. Wie das Unternehmen am Dienstag in Stuttgart mitteilte, wird die Druckerei in Esslingen zum 1. August dieses Jahres zunächst geschlossen - die Druckerei in Stuttgart zum 1. April 2023. Dann soll eine neu gegründete Druckerei am Standort in Esslingen den Betrieb aufnehmen.