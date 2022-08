Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht die Landwirtschaft durch Dürreperioden in Zukunft vor großen Herausforderungen. Kretschmann sagte am Mittwoch in Murr (Kreis Ludwigsburg) bei einem Hofbesuch: "Die enorme Trockenheit setzt Pflanzen und Tiere unter Stress. Böden und Gewässer leiden." Um die Bauern bei der Umstellung auf die veränderten klimatischen Bedingungen zu begleiten, setzt die grün-schwarze Landesregierung auf einen "Strategiedialog Landwirtschaft", die Auftaktveranstaltung ist für den 23. September geplant.