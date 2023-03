Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) gehen die EU-Pläne zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und zur naturnäheren Gestaltung von Landesflächen zu weit. In einem Brief an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU), der der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag vorlag, fordert er Änderungen. Das Ziel der EU sei begrüßenswert, die Maßnahmen aber in Teilen nicht sinnvoll. Zunächst hatten "Schwäbische Zeitung" und "Badische Zeitung" darüber berichtet.