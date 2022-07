Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht großen Nachholbedarf bei Solaranlagen auf Hausdächern in vielen Kommunen. Er habe eine Rangliste vorliegen, die zeige, dass es "drastische Unterschiede" zwischen Städten und Kreisen im Südwesten bei Photovoltaikanlagen pro Einwohner gebe. "Da war ich echt geplättet", sagte der Grünen-Politiker am Freitag bei der Hauptversammlung des Städtetags in Heidelberg. Biberach liege an der Spitze und manche Großstädte seien ganz hinten platziert. Viele Kommunen müssten beim Ausbau der Erneuerbaren Energien dringend nacharbeiten. "Das sind große Aufgaben für Sie", rief er den gut 200 Oberbürgermeistern und Bürgermeistern zu.