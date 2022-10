Mit einer mehr als 100-köpfigen Delegation ist der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann in die USA aufgebrochen. Dort will der Grünen-Politiker genauso wie weitere Politiker und Unternehmensvertreter fünf Tage lang in Pittsburgh und Kalifornien Kontakte knüpfen für den Südwesten. Es ist die erste größere Auslandsreise des Regierungschefs seit 2018. Im Mittelpunkt stehen die Themen Künstliche Intelligenz, Autonomes Fahren und die Zukunft der Gesundheitsindustrie. Das Programm ist extrem vollgepackt für den 74-jährigen Regierungschef. "Das ist harte Arbeit", sagte der Grünen-Politiker am Frankfurter Flughafen der Deutschen Presse-Agentur dpa kurz vor Abflug auf die Frage, ob er sich auf die Reise freue.