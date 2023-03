Frauen müssen vom 1. Mai an mehr für das Freiburger Frauen-Nachttaxi zahlen. Wegen Kostensteigerungen werde der Tarif auf zehn Euro nach bisher sieben Euro steigen, entschied der Gemeinderat am Dienstag in Freiburg. Für Studentinnen, Schülerinnen und andere Nutzergruppen gelte künftig ein Ermäßigungstarif von sieben Euro.