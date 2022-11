Nach Ansicht des Trendforschers Eike Wenzel hat das private Auto in der Mobilität der Zukunft nur noch eine untergeordnete Rolle. "Das Auto ist der einzige Bereich, wo es nicht gelungen ist, den CO2-Ausstoß zu minimieren", sagte der Gründer und Leiter des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Mittwoch). "Es muss weniger Autos in Privatbesitz geben."