Die Mobilitätswende beschäftigt alle. Zusätzliche Busse und Bahnen müssen finanziert werden. Der DGB in Baden-Württemberg sieht weitere Belastungen für die Mehrzahl der Bürger kritisch.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat sich skeptisch zu einer Nahverkehrsabgabe zum Ausbau von Bus und Bahn geäußert. Die DGB-Vizechefin von Baden-Württemberg, Maren Diebel-Ebers, sagte in Stuttgart: "Eine Nahverkehrsabgabe sehen wir kritisch, weil jegliche soziale Staffelung fehlt. Ob Reich oder Arm, jeder würde gleich zur Kasse gebeten, aber natürlich nicht gleich belastet. Eine soziale Staffelung wäre ein Muss." In einer Situation, in der die Inflation und vor allem die Energiepreise exorbitant stiegen, dürfe sie nicht noch als zusätzliche Belastung oben drauf kommen. "Und das wird auch noch längere Zeit so gehen."