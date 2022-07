Der Baukeramiker Andreas Benrath hat Sten Nadolnys Erfolgsroman "Die Entdeckung der Langsamkeit" in ein Monument aus gebranntem Ton verwandelt. In gut zweijähriger Arbeit übertrug Benrath die Geschichte um den während einer Expedition gestorbenen britischen Polarforscher John Franklin (1786-1847) in seiner Werkstatt in Buggingen im Schwarzwald auf Tonplatten. Ein Exemplar davon hängt in Berlin bei Nadolny, der an diesem Freitag (29.) 80 Jahre alt wird.