Wegen Mordes an ihrem Mitbewohner müssen sich ein 24 Jahre alter Mann und eine 27 Jahre alte Frau vom 16. Januar vor dem Landgericht Ulm verantworten. Das Paar steht laut Staatsanwaltschaft vom Donnerstag unter Verdacht, den 31 Jahre alten Mitbewohner misshandelt und umgebracht zu haben. Das Opfer soll Anfang Juni in der gemeinsamen Wohngemeinschaft in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) umgebracht worden sein. Mitte Juli nahmen Ermittler die beiden Deutschen fest.