Francesco Bagnaia hat seinen Titel in der Motorrad-Weltmeisterschaft verteidigt. Der italienische Ducati-Pilot machte am Sonntag beim letzten Lauf der Saison mit einem Sieg alles klar. Sein Kontrahent Jorge Martín stürzte in Valencia und konnte den Rückstand nicht mehr aufholen. Am Vortag war Bagnaia nach Martins Erfolg im Sprint noch unter Druck geraten. Auf Platz zwei landete Johann Zarco, KTM-Fahrer Brad Binder komplettierte das Podest. Der ursprünglich zweitplatzierte Fabio Di Giannantonio wurde wegen eines Luftdruck-Vergehens mit einer Strafe belegt und auf den vierten Platz zurückversetzt.