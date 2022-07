Mehr als 100 Millionen Jahre nach seinem Tod hat der Saurier Ubirajara jubatus einen Disput zwischen Baden-Württemberg und Brasilien ausgelöst. Die Wissenschaftsministerin bezog klar Stellung, muss nun aber Fehler einräumen. Für ein Museum hat das Konsequenzen.

Kehrtwende im Streit um ein Dinosaurier-Fossil: Anders als noch vor ein paar Monaten erachtet Baden-Württemberg den Erwerb der versteinerten Überreste aus der Kreidezeit inzwischen als unrechtmäßig und will diese an Brasilien zurückgeben. Hintergrund seien falsche Angaben des Naturkundemuseums Karlsruhe, teilte das Wissenschaftsministerium am Montag mit. "Ich bedaure dieses Fehlverhalten sehr", erklärte Ministerin Theresia Bauer (Grüne). Das Museum müsse nun prüfen, ob in der Sammlung weitere Objekte mit vergleichbar unklaren Erwerbsumständen sind.