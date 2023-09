Die Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall plant nach einem Bericht der "Stuttgarter Zeitung" eine umfassende Erweiterung nach Entwürfen des Architekturbüros Henning Larsen. Der Bau mit 600 Quadratmetern Ausstellungsfläche soll zum 25-jährigen Jubiläum der Kunsthalle in drei Jahren abgeschlossen werden. "Wir sind sehr froh, nach intensiver Planung die komplexe Baumaßnahme, nicht zuletzt aufgrund der eng bebauten Innenstadtlage, einschließlich einiger Sanierungsarbeiten im Bestand voraussichtlich bis 2026 realisieren zu können", sagte Direktorin C. Sylvia Weber am Donnerstag der Zeitung.

Den Angaben nach besuchen rund 250.000 Menschen im Jahr die von der Adolf Würth GmbH & Co. KG getragene Kunsthalle auf dem Gelände einer ehemaligen Brauerei in der Altstadt. Eine Würth-Sprecherin äußerte sich am Donnerstag auf Nachfrage nicht zu den Kosten der Erweiterung.

