Das geplante Konzert der russischen Star-Sopranistin Anna Netrebko (50) vor dem Neuen Schloss in Stuttgart ist ersatzlos abgesagt worden. Der Grund hierfür sei die Absage des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg, teilten die Veranstalter am Freitag mit. "Wir bedauern die Entscheidung des Landesbetriebs Vermögen und Bau Baden-Württemberg und die damit einhergehende Absage des Konzertes sehr", schrieben sie. Netrebko sollte ursprünglich am 3. September gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Tenor Yusif Eyvazov (45), in Stuttgart auftreten. Der Landesbetrieb Vermögen und Bau gehört zum baden-württembergischen Finanzministerium und verwaltet unter anderem die Staatlichen Schlösser und Gärten.