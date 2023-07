Von Pop, Rock bis Klassik - mehr als 90 Bands treten beim Karlsruher "Fest" auf, das am Donnerstagabend gestartet ist. Nach der ukrainischen Rapperin Alyona Alyona und der Britin Freya Ridings ("Castles") stand zum Auftakt auf der Hauptbühne als Top Act Rea Garvey auf dem Programm. Der irische Sänger und frühere Frontmann der Band Reamonn ("Supergirl") wurde auch als TV-Juror bei der Castingshow "The Voice of Germany" bekannt.