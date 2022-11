Schlagerstar Matthias Reim denkt trotz gesundheitlicher Probleme nicht ans Aufhören. "Ich liebe mein unstetes Musikerleben", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Seinen 65. Geburtstag an diesem Samstag (26.11) will er aber ruhig angehen. "Meinen Geburtstag verbringe ich mit meiner Familie in aller Stille", sagte Reim, der am Bodensee lebt.