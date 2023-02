Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat auf den krankheitsbedingten Ausfall der Wolfsburgerin Lena Oberdorf (21) für das Trainingslager des deutschen Fußball-Nationalteams vom 14. bis 19. Februar reagiert. Anstelle der Mittelfeldspielerin reist die Freiburger Torjägerin Janina Minge (23) mit ins spanische Marbella. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Samstag mit. Oberdorf steht Voss-Tecklenburg auch für das Länderspiel gegen Schweden am 21. Februar (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg nicht zur Verfügung.