Ein Großbrand ist am Freitagmorgen auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Nattheim (Kreis Heidenheim) ausgebrochen. Laut einer ersten Polizeimeldung brannte ein Stall. Die Polizei warnte Autofahrer via Twitter wegen herumlaufender Rinder auf der Straße. Einem Sprecher der Feuerwehr Nattheim zufolge war vorerst nichts über Verletzte bekannt. Das landwirtschaftliche Anwesen soll sich im Nattheimer Stadtteil Fleinheim befinden.