Misteln sind in manchen Gegenden Deutschlands zur regelrechten Plage geworden. Die Laubholzmistel breite sich seit den 1990er Jahren insbesondere in Süd- und Mitteldeutschland stark aus, heißt es bei der Naturschutzorganisation Nabu. Südlich einer gedachten Linie von der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns Richtung Südwesten bis nördlich des Ruhrgebietes seien die Pflanzen verbreitet, aber auch in Hamburg gebe es starke Ausbreitungstendenzen.