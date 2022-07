Um Menschen für Klima- und Artenschutz zu sensibilisieren, setzt die Baden-Württemberg Stiftung dieser Tage eine Veranstaltungsreihe in mehreren Städten fort. In Themenpavillons präsentieren Verbände, Vereine, öffentlich-rechtliche Einrichtungen wie Museen und lokale Umweltschutzgruppen ihre Arbeit, vermitteln Wissen und geben Einblicke und Tipps, den Alltag nachhaltig und naturnah zu gestalten. Los ging es am Dienstag in Karlsruhe, weitere Stationen sind Freiburg, Konstanz, Stuttgart, Ulm und Ravensburg. Erste Veranstaltungen aus dem Programm "Gesellschaft & Natur - Generationenpakt Nachhaltigkeit" hatte es im Oktober gegeben.