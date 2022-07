Wegen versuchten Mordes und Brandstiftungen hat das Landgericht Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) einen Mann zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren verurteilt. Unter anderem habe er im vergangenen Jahr kurz vor Weihnachten vor dem Wohnhaus einer Freundin seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Mosbach an zwei Autos und zwei Mülltonnen Feuer gelegt, erklärte eine Gerichtssprecherin am Montag.