Ein Brand am zweiten Weihnachtsfeiertag hat ein Wohnhaus in Oberschefflenz (Neckar-Odenwaldkreis) vorerst unbewohnbar gemacht. Die betroffenen zwei Familien von der Gemeinde in einer Notunterkunft untergebracht worden, teilte die Polizei mit. Nach ersten Schätzungen entstand am Gebäude ein Sachschaden von mindestens 200.000 Euro.